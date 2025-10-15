ЦБ: Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке до 19,2% в этом году

Как писал сайт KP.RU, 13 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Центробанк к следующему заседанию может снизить ключевую ставку на один пункт. Он отметил, что, по последним данным Росстата, инфляция впервые, но накопленным этапом, сейчас уже ниже 8%. Хотя все время была выше 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что регулятор скорее всего снизит ключевую ставку.