ЦБ: Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке до 19,2% в этом году

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ.
Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%. Однако, на 2027 год аналитики предполагают снижение — с 10,3% до 10%. При этом на 2028 год опрошенные эксперты повысили прогноз СКС с 8,5% до 9%.
Кроме того, аналитики полагают, что в 2025 году рост ВВП составит 1%, а не 1,2%, а вот инфляция, по их мнению, увеличится с 6,4% до 6,6%.
Также опрошенные специалисты считают, что среднегодовой курс доллара к рублю на текущий год снизится с 85,5 рубля до 85 рублей.
Как писал сайт KP.RU, 13 октября председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что Центробанк к следующему заседанию может снизить ключевую ставку на один пункт. Он отметил, что, по последним данным Росстата, инфляция впервые, но накопленным этапом, сейчас уже ниже 8%. Хотя все время была выше 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что регулятор скорее всего снизит ключевую ставку.
Напомним, на последнем заседании ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17%.