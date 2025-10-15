Средняя зарплата в Москве может возрасти до 200 тысяч рублей: когда это произойдет

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве может возрасти до практически 200 тысяч рублей. Ожидается, что данный показатель повысится до таких значений уже в следующем году. Эта информация следует из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.