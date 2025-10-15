Средняя зарплата в Москве может возрасти до 200 тысяч рублей: когда это произойдет

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве может возрасти до практически 200 тысяч рублей. Ожидается, что данный показатель повысится до таких значений уже в следующем году. Эта информация следует из прогноза социально-экономического развития Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего — 196 647 рублей, 2026 год», — указано в материалах.
Согласно имеющимся сведениям, в 2027 и 2028 годах средняя ежемесячная зарплата в российской столице может увеличиться аж до 213,4 и 231,5 тысячи рублей соответственно. Отмечается, что показатель будет расти примерно на восемь процентов в год.
Ранее KP.RU информировал, что в России существует три отрасли, где средний месячный доход превышает 200 тысяч рублей. В этот перечень попали сферы финансов и страхования, табачная промышленность, а также нефтегазовая добыча.