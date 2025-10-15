Банк развития и Белинфонд создали новые возможности для технологического обновления реального сектора

Синергия Банка развития и Белинфонда по совместному финансированию инновационных проектов, включая НИОК (Т)Р, позволит инициаторам ощутить реальную пользу. Теперь предприниматели или госпредприятия, которые планируют реализовать крупный инновационный проект, смогут получить выгодное финансирование фонда под 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на закупку оборудования и ресурсы Банка развития, к примеру на строительство производственного помещения. При этом для максимизации получения клиентом необходимой суммы Банк развития может брать в залог профинансированное Белинфондом оборудование. Таким образом, при предоставлении Банком развития ресурсов для реализации инновационного проекта Белинфонд для инициатора выступает дешевым альтернативным источником в сравнении с коммерческими банками. При этом по каждому финансируемому проекту Банк развития проводит экспертизу, что существенно сокращает риски для Белинфонда и инициатора в части реализуемости созидательной идеи.