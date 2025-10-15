Банк развития и Белинфонд создали новые возможности для технологического обновления реального сектора

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития и Белорусский инновационный фонд 15 октября подписали соглашение, которое открывает новым проектам широкий доступ к инвестиционным ресурсам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Банка развития.
«Это соглашение не просто инструмент финансирования, а стратегический вклад в будущее реального сектора экономики. Наша общая задача заключается в том, чтобы ни одна перспективная идея не осталась без шанса на реализацию. Уверен, что, объединив возможности и экспертизу Банка развития с потенциалом Белинфонда, мы создадим серьезный импульс для технологического обновления и повышения конкурентоспособности ключевых отраслей», — сказал председатель правления Банка развития Сергей Столярчук.
Ежегодно у фонда в стадии финансирования находится более 30 проектов. «За получением заемных средств обращаются как небольшие производства, так и крупные промышленные предприятия. Учитывая имеющуюся у нас ресурсную базу, самостоятельно профинансировать масштабный и дорогостоящий проект фонд не может», — рассказал о предпосылках подписанного соглашения директор Белорусского инновационного фонда Виталий Храмченков.
Синергия Банка развития и Белинфонда по совместному финансированию инновационных проектов, включая НИОК (Т)Р, позволит инициаторам ощутить реальную пользу. Теперь предприниматели или госпредприятия, которые планируют реализовать крупный инновационный проект, смогут получить выгодное финансирование фонда под 0,5 ставки рефинансирования Нацбанка на закупку оборудования и ресурсы Банка развития, к примеру на строительство производственного помещения. При этом для максимизации получения клиентом необходимой суммы Банк развития может брать в залог профинансированное Белинфондом оборудование. Таким образом, при предоставлении Банком развития ресурсов для реализации инновационного проекта Белинфонд для инициатора выступает дешевым альтернативным источником в сравнении с коммерческими банками. При этом по каждому финансируемому проекту Банк развития проводит экспертизу, что существенно сокращает риски для Белинфонда и инициатора в части реализуемости созидательной идеи.
Подписанное соглашение — очередной пример совершенствования системы поддержки технологических изменений: теперь инициаторы перспективных проектов в реальном секторе экономики получат значительно более широкий и удобный доступ к финансированию, что ускорит внедрение новых технологий в жизнь. -0-