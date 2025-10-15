Эксперт Епифанова: ЦБ 24 октября сохранит ключевую ставку в 17%

Центральный банк России на заседании 24 октября с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 17 процентов. Такой прогноз в интервью «Газете.Ru» дала арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
По словам эксперта, регулятор стремится найти баланс между контролем над инфляцией и поддержкой экономической активности. Епифанова допустила возможность незначительного снижения ставки до 16 процентов, но считает более вероятным сохранение текущего уровня с перспективой плавного снижения до 15 процентов к концу года.
Эксперт прогнозирует постепенное снижение ставок по банковским вкладам после осеннего заявления ЦБ. Доходность краткосрочных депозитов может сократиться до 14−15 процентов, а годовых — до 11−13 процентов. Епифанова рекомендовала клиентам банков фиксировать выгодные условия на долгосрочных вкладах и сохранять финансовую гибкость.
Что касается кредитов, снижение ставок по потребительским займам и ипотеке ожидается к началу ноября с задержкой в несколько недель. Высокие ставки, по мнению эксперта, вероятно сохранятся до второй половины следующего года. Епифанова также отметила относительную устойчивость курса рубля в ближайшей перспективе.
Ранее экономист Петр Щербаченко рассказал, сколько будет стоить доллар к зиме.