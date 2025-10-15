Эксперт Епифанова: ЦБ 24 октября сохранит ключевую ставку в 17%

По словам эксперта, регулятор стремится найти баланс между контролем над инфляцией и поддержкой экономической активности. Епифанова допустила возможность незначительного снижения ставки до 16 процентов, но считает более вероятным сохранение текущего уровня с перспективой плавного снижения до 15 процентов к концу года.