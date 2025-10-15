Путин поставил правительству сверхзадачу до следующих выборов президента

Президент Владимир Путин отметил важность строительства дорог в России.
Российский лидер Владимир Путин обозначил подчиненным важную цель до следующих президентских выборов. На совещании с членами правительства 15 октября в режиме видеоконференции он поручил к 2030 году довести до нормативного состояния не менее 85% федеральных трасс. Как объяснил URA.RU ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, власти обновляют весь дорожный каркас России, потому что от этого зависит не только комфорт людей, но и экономика, и даже безопасность страны.
Встреча прошла в преддверии двух праздников — Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Пользуясь случаем президент поздравил всех, кто трудится на этих значимых направлениях.
Путин поздравил дорожников с праздникамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
«Спасибо вам большое за ответственное отношение к своему делу. От надежного, бесперебойного транспортного сообщения прямо зависит качество жизни миллионов наших граждан, развитие торговых связей, современной логистики, туризма, промышленности, бизнеса, наших городов и поселков, сельских территорий — словом, всей страны», — сказал Путин.
Президент отметил, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля только растет. От дорог зависит и автомобильный туризм — этот вид отдыха становится все популярнее среди россиян, добавил он.
«Все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь. Так, к 2030 году до нормативного состояния предстоит довести не менее чем 85% федеральных трасс и дорог крупнейших городских агломераций, а также дорог опорной сети России. Доля региональных трасс, отвечающих нормативу, должна составить не менее 60%», — поручил Путин.
Многие дорожные проекты удается сдать раньше срока, доложил ХуснуллинФото: Роман Наумов © URA.RU.
После вступительного слова глава государства передал слово основному докладчику — заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину. По его словам, в России отремонтируют и построят 28 тысяч километров дорог по итогам 2025 года, что на четыре тысячи больше, чем годом ранее. Достичь такого результата получилось благодаря выстроенной работе и опережающем финансировании.
Приоритетное внимание уделяется развитию опорной сети дорог, связывающей более двух тысяч ключевых населенных пунктов, продолжил Хуснуллин. Отдельно вице-премьер поблагодарил президента за то, что в проекте нового федерального бюджета сохранены все основные параметры дорожной отрасли, что дает перспективу дорожникам на ближайшие годы.
После доклада Хуснуллина президент по видеосвязи открыл три объекта. По ним, торжественно сигналя, первой проехала начищенная до блеска оранжевая спецтехника. Для рабочих большой праздник уже наступил.
В Сургуте ввели в эксплуатацию южный обход города протяженностью 45,5 км, включающий второй мост через Обь. Этот участок возьмет на себя основную нагрузку коридоров Пермь — Ханты-Мансийск — Нижневартовск и Тюмень — Сургут — Салехард.
В пригороде Казани открыли обход села Сокуры — новый участок трассы Р-239 Казань — Оренбург. Это основной выезд из города на М-12 «Восток» и скоростную трассу Шали-Бавлы до Альметьевска.
Новые дороги важны для комфорта россиян, экономики и безопасности страныФото: Илья Московец © URA.RU.
В Карелии провели капитальный ремонт участка автодороги А-215 на западном побережье Онежского озера. Эта трасса идет на Петрозаводск и соединяет регион с Ленинградской и Вологодской областям. Рядом с дорогой находится много предприятий по добыче камня. Например, местным габбро-диабазом выложена брусчатка на Красной площади.
Дорожное строительство часто обсуждается на совещаниях и рабочих встречах президента, для него уже стало традицией торжественно открывать объекты несколько раз в год. Путин уделяет этому особое внимание, потому что дороги не только делают жизнь россиян комфортнее, но и важны для развития всей страны и ее безопасности, считает эксперт Андрей Борисов. Именно поэтому обновляется весь дорожный каркас России.
"Эти проекты, как правило, напрямую экономически не окупаемы, поэтому деньги вкладывает государство, а не бизнес, но косвенный эффект от строительства дорог существенный. За транспортной доступностью подтягивается экономика, повышается безопасность людей, экономится их время. У нас большая страна, очень важна территориальная связанность, — объяснил аналитик. —.
Нельзя не учитывать и фактор национальной безопасности. Сеть хайвеев в США появилась прежде всего как военная составляющая для удобной и быстрой переброски войск. Этот вопрос у нас сейчас абсолютно не лишен актуальности".
В России строится сеть бесшовных трассФото: Илья Московец © URA.RU.
Классическая история для всей России — федеральная трасса, упирающаяся в деревню, где становится условной улицей Ленина, продолжил собеседник URA.RU. В качестве примера он привел платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург и М-10 — классическую ленинградку. Если проехать по ним в три часа ночи, когда обе дороги пустые, разница становится очевидной: по одной можно ехать 130 км/ч, а на другой трассе постоянно меняется скорость из-за светофоров или населенных пунктов. Подобную проблему решили сегодня в Татарстане.
«В Казани Р-239 — федеральная дорога, она примыкает к аэропорту, по ней едут до М-12, которая идет в сторону Набережных Челнов, до Екатеринбурга. Р-239 должна обеспечивать большой транзит, отвечать высоким стандартам, но она упиралась в село Сокуры и становилась обычной двухполосной улицей Державина со светофорами. Сперва могло показаться, что обход села — это какая-то маленькая история, но это совсем не так», — отметил Борисов.
Открытие новой дороги в Югре имеет большое значение. Она призвана обеспечить экономический рост региона и страны, сократить время доставки товаров, добавил собеседник URA.RU.
«Объезд Сургута — это дорога на Лангепас, Нижневартовск, а севернее Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой. Это все добывающие, нефтяные города. Стояла задача направить транзитное движение, прежде всего, грузовой трафик, в обход города. Он не должен там присутствовать», — заключил Борисов.