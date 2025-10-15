Путин поставил правительству сверхзадачу до следующих выборов президента

Российский лидер Владимир Путин обозначил подчиненным важную цель до следующих президентских выборов. На совещании с членами правительства 15 октября в режиме видеоконференции он поручил к 2030 году довести до нормативного состояния не менее 85% федеральных трасс. Как объяснил URA.RU ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Борисов, власти обновляют весь дорожный каркас России, потому что от этого зависит не только комфорт людей, но и экономика, и даже безопасность страны.