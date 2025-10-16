Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 16 октября

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара, а курс евро и курс российского рубля увеличил на 16 октября, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком изменены курсы валют на 16 октября, четверг. В частности, стал ниже курс доллара, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 16 октября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9466 белорусского рубля, 1 евро — 3,4285 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7328 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 15 октября, курс доллара стал ниже, курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали выше в четверг, 16 октября. Заметнее при этом изменился в сторону увеличения курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0197 белрубля, курс евро стал выше на 0,0010 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0238 белрубля.

Также Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси.