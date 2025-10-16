Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 16 октября

Национальным банком изменены курсы валют на 16 октября, четверг. В частности, стал ниже курс доллара, а курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 16 октября, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9466 белорусского рубля, 1 евро — 3,4285 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7328 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые действовали в среду, 15 октября, курс доллара стал ниже, курс евро и курс российского рубля, наоборот, стали выше в четверг, 16 октября. Заметнее при этом изменился в сторону увеличения курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0197 белрубля, курс евро стал выше на 0,0010 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0238 белрубля.
Также Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси.