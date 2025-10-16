Ричмонд
В 2026 году авторынок в России сократится на 10 процентов

Причиной Петр Шкуматов назвал введение новых правил расчета утилизационного сбора.

Источник: Комсомольская правда

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов рассказал, что в 2026 году авторынок России сократится на 10%. Было реализовано порядка 1,1−1,15 миллиона автомобилей.

Эксперт уверен, что сокращение рынка — это последствие введения новых правил расчета утилизационного сбора.

В 2024 году утильсбор принес в бюджет 1,1 трлн рублей, в 2026 году планируемая сумма сбора 1.65 трлн рублей. Прогнозируемые цифры на 2027 и 2028 годы — 2 и 2,3 трлн рублей, соответственно.

-Это план. За него отвечает Минпромторг. Если он с этим планом не справится, очевидно, будут сделаны выводы, включая кадровые, — рассуждает Петр Шкуматов во время круглого стола Ридуса.

В настоящий момент объем рынка новых автомобилей в России составляет примерно 5 триллионов рублей. Порядка 10% емкости рынка уйдет на оплату утильсбора в текущем году.

При этом эксперт отметил, что пока не знает прецедентов, чтобы люди, оплатившие сбор вернули его, утилизировав автомобиль.

— Автомобилисты должны в следующем году заплатить 1,65 триллиона рублей. Это запрограммировано в бюджете, — подчеркнул эксперт.