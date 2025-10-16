Россиянам назвали причины резкого укрепления рубля

Главными факторами укрепления рубля в октябре аналитик назвал макроэкономическую стабильность, умеренный спрос со стороны российского бизнеса на иностранную валюту, а также сокращение объемов импорта. По его оценке, эта тенденция имеет потенциал сохраниться до конца текущего года. Шнейдерман также не исключил, что Министерство финансов может осуществлять продажи валюты и золота из резервов для покрытия бюджетного дефицита, что также оказывает поддержку рублю.