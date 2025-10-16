Россиянам назвали причины резкого укрепления рубля

Значительное укрепление российской национальной валюты на текущей неделе имеет макроэкономические причины и, по мнению экспертов, может продолжиться как минимум до очередного заседания Банка России по вопросу ключевой процентной ставки. Об этом агентству «Прайм» сообщил аналитик Александр Шнейдерман. На этой неделе курс доллара впервые этой осенью опустился ниже отметки 80 рублей и продолжает демонстрировать нисходящую динамику.
Главными факторами укрепления рубля в октябре аналитик назвал макроэкономическую стабильность, умеренный спрос со стороны российского бизнеса на иностранную валюту, а также сокращение объемов импорта. По его оценке, эта тенденция имеет потенциал сохраниться до конца текущего года. Шнейдерман также не исключил, что Министерство финансов может осуществлять продажи валюты и золота из резервов для покрытия бюджетного дефицита, что также оказывает поддержку рублю.
Ключевым событием, определящим дальнейшую динамику, станут предстоящие заседания Банка России и Федеральной резервной системы США в конце октября. Эксперт уверен, что в случае сохранения ставки российским регулятором и ее снижения ФРС, рубль получит дополнительный импульс к укреплению, а доллар ослабеет.
