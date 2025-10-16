Ричмонд
В пятницу тепло начнёт поступать в многоквартирные дома Владивостока

Энергетики заявили, что техническая готовность предприятий теплоснабжения города 100%.

Тепло начнет поступать в дома жителей Владивостока 17 октября. Сегодня состоялось заседание штаба по подготовке к отопительному сезону, на котором заместитель главы администрации Роман Чернявский подтвердил готовность города. Городские управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ)﻿ завершили опрессовку и гидравлические испытания более чем в 3000 многоквартирных домах.

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, подготовка к отопительному сезону была проведена комплексно. Все трубопроводы на сетях города заменены и готовы к эксплуатации, ведутся работы по благоустройству участков. По данным энергетиков, замена сетей на улице Воропаева продолжается, однако она не влияет на подачу тепла, так как в этом районе отсутствуют абоненты.

Специалисты предприятий «Приморские тепловые сети», МУПВ «ВПЭС», Приморского водоканала, «ДВЭУК — Генерация Сети»﻿ и «Примтеплоэнерго» заверили, что техническая готовность сетей и оборудования составляет 100%. Ответственные за подачу тепла лица в управляющих компаниях, образовательных, культурных и спортивных учреждениях приступят к контролю температуры отопления и горячей воды уже в ближайшие выходные.

Подача тепла в дома будет осуществляться постепенно: полный запуск коммуникаций обычно занимает до пяти дней. В ходе запуска возможны временные перебои с горячей водой и понижение температуры. Специалисты планируют в течение нескольких дней отрегулировать параметры отопления для достижения нормативных значений.

Согласно регламенту администрации Владивостока, начало отопительного сезона наступает при условии, что среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов Цельсия в течение пяти дней подряд. В этом году этот критерий также был выдержан.