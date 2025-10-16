В пятницу тепло начнёт поступать в многоквартирные дома Владивостока

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, подготовка к отопительному сезону была проведена комплексно. Все трубопроводы на сетях города заменены и готовы к эксплуатации, ведутся работы по благоустройству участков. По данным энергетиков, замена сетей на улице Воропаева продолжается, однако она не влияет на подачу тепла, так как в этом районе отсутствуют абоненты.