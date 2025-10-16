11 млрд компенсировали инвесторам на строительство в Иркутской области

ИРКУТСК, 16 октября. IrkutskMedia. Зампред правительства Приангарья Александр Суханов сообщил, что на строительство инфраструктуры в регионе инвесторам компенсировали порядка 11 млрд рублей. Он отметил, что существуют специальные механизмы и соглашения о защите капиталовложений, налоговые льготы, субсидии, предоставление земель и другие меры для поддержки инвесторов.
Как сообщает ТАСС, на территории Иркутской области реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей. Александр Суханов заявил, что в регионе реализуется мастер-план Байкальска, в соответствии с которым осуществлено порядка 10 инфраструктурных мероприятий. По его словам, на реализацию мастер-плана Усть-Кута привлечено более 600 млрд рублей инвестиций, из которых более 80% — это частный капитал.
Ранее агентство сообщало, что в Байкальске реализуется масштабная программа по преобразованию города в центр экологического туризма и повышения качества жизни жителей. Одновременно с этим идёт ликвидация накопленного вреда от бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, работы по которой обсудили 27 августа на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева.