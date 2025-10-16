11 млрд компенсировали инвесторам на строительство в Иркутской области

Как сообщает ТАСС, на территории Иркутской области реализуется 180 инвестиционных проектов с объемом инвестиций свыше 3,5 трлн рублей. Александр Суханов заявил, что в регионе реализуется мастер-план Байкальска, в соответствии с которым осуществлено порядка 10 инфраструктурных мероприятий. По его словам, на реализацию мастер-плана Усть-Кута привлечено более 600 млрд рублей инвестиций, из которых более 80% — это частный капитал.