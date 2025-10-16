Жилье в Казахстане дорожает быстрее, чем показывает статистика

Цены на жилье меняются с течением времени. И динамику этих изменений отражает официальная статистика — например, последние данные указывают на серьезное подорожание квадратных метров в Астане.
Однако, как сообщают аналитики AERC, прослеживается разница в показателях роста цен на новое жилье между статданными и динамикой по данным сайта объявлений Krisha.kz, которую они отслеживают.
При этом в некоторых регионах расхождение в цифрах оказалось существенным.
Тут важно отметить, что Бюро национальной статистики (БНС) имеет свою методику подсчета изменения цен, которая охватывает большой объем данных. А аналитики AERC исследовали частные объявления, которые могут отражать меньший объем информации о рынке.
Цены в объявлениях и в статистике
Так, согласно сообщению аналитиков AERC, в сентябре были получены следующие данные о средней стоимости квадратного метра нового жилья в Казахстане:
- по официальной статистике — средняя цена составляла 549 366 тенге. При этом за год прирост составил 12,8%;
- по данным Krisha.kz — на 30 сентября текущего года за один квадратный метр нового жилья в среднем просили 514 378 тенге, а подорожание по сравнению с сентябрем прошлого года составило 15,8%.
«В сентябре 2025 года на рынке первичного жилья Казахстана наблюдалось ускорение темпов прироста средней цены за квадратный метр. Увеличение месячного темпа роста с 0,2% в августе до 2,0% (м/м) может быть связано с сезонными факторами, традиционно способствующими повышению цен в осенний период», — отмечается в источнике.
Разница в данных по отдельным регионам
В некоторых регионах страны разница между статистическими показателями за сентябрь и средними значениями в частных объявлениях (на 30 сентября) оказались довольно большими.
Например, это затронуло Астану: по данным БНС, подорожание нового жилья за год здесь составило 14,3%, в то время как сайт объявлений указывает на прирост в 20,5%.
В Алматы официальная статистика указывает на годовой прирост цен в пределах 14,1%, а в объявлениях — 17,5%. В Шымкенте разница оказалась противоположной — новое жилье по статданным выросло в цене на 15,2% за год, а по объявлениям прирост составил лишь 8,1%.
