Жилье в Казахстане дорожает быстрее, чем показывает статистика

В Алматы официальная статистика указывает на годовой прирост цен в пределах 14,1%, а в объявлениях — 17,5%. В Шымкенте разница оказалась противоположной — новое жилье по статданным выросло в цене на 15,2% за год, а по объявлениям прирост составил лишь 8,1%.