АЗС Прикамья за неделю подняли цены на бензин в среднем от 28 до 39 копеек

Росстат сообщил об изменении потребительских цен на нефтепродукты в регионах России с 7 по 13 октября. На АЗС Пермского края средняя цена за литр бензина выросла еще на 31 коп. и теперь составляет 63,77 ₽
Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла на 34 коп. до 61,00 ₽, АИ-95 — на 28 коп. до 65,64 ₽, АИ-98 — на 39 коп. до 87,10 ₽ за литр.
Средняя цена литра бензина в регионах ПФО составила 63,10 ₽, России — 64,82 ₽ В Приволжье самый дорогой бензин продают в Саратовской области — 66,99 ₽ Пермский край в ПФО по среднему уровню цен находится на седьмом месте.
Дизельное топливо в Прикамье за прошедшую неделю подорожало еще на 32 коп. до 73,35 ₽ «Дизель» у пермяков остается самым дорогим среди всех регионов Приволжского округа. Средняя цена на дизельное топливо в ПФО составляет 70,50 ₽, России — 73,24 ₽ за литр.