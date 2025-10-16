В России появится льготная ипотека для самозанятых: но есть нюанс

Кошелев уточнил, что микрофинансовые организации смогут выдавать кредиты в рамках семейной, IT, дальневосточной и арктической ипотеки. Право на такую деятельность получат только те МФО, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, причем в каждом регионе такая организация может быть лишь одна. Их работу будет регулировать и контролировать Банк России с той же строгостью, что и банковскую деятельность.