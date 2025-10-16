В России появится льготная ипотека для самозанятых: но есть нюанс

Самозанятые граждане и владельцы малого бизнеса, испытывающие трудности с подтверждением дохода стандартными справками, получат возможность оформить льготную ипотеку через микрофинансовые организации. Соответствующий закон начинает действовать в конце октября 2025 года. Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это решение призвано помочь людям, которые по разным причинам не могут взять кредит в банке.
Парламентарий пояснил, что закон направлен на поддержку так называемых «нестандартных» заемщиков, оказавшихся в кредитной изоляции. К этой категории он отнес самозанятых, фрилансеров, малый бизнес, а также граждан с исправляемой кредитной историей, которые сейчас демонстрируют хорошую финансовую дисциплину. Депутат подчеркнул, что речь идет исключительно о выдаче ипотечных кредитов по государственным программам.
Кошелев уточнил, что микрофинансовые организации смогут выдавать кредиты в рамках семейной, IT, дальневосточной и арктической ипотеки. Право на такую деятельность получат только те МФО, 100% акций которых принадлежат субъекту РФ, причем в каждом регионе такая организация может быть лишь одна. Их работу будет регулировать и контролировать Банк России с той же строгостью, что и банковскую деятельность.
По словам депутата, нововведение также нацелено на ослабление монополии банков в сегменте региональных ипотечных программ и в перспективе позволит проводить более гибкую оценку заемщиков.
Парламентарий резюмировал, что нововведение не является заменой банковскому кредитованию, а представляет собой целенаправленную меру по расширению охвата государственных жилищных программ. Оно создает альтернативный канал финансирования для тех, кто в нем действительно нуждается, при этом помещая его в строгие регуляторные рамки для минимизации возможных рисков.
Ранее KP.RU сообщил, что в Совфеде предложили отменить самозанятость. Однако позже эта инициатива не была поддержана. В России решили оставить все как есть как минимум до конца 2028 года.