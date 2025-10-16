Сколько в Казахстане положено денег за рождение детей в 2025 году

Также из ГФСС участнику системы обязательного социального страхования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.