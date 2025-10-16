Цены на аренду киосков в Астане взлетели на 21%

Аренда киосков в Астане подорожала на 21% за год в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в Алматы цены не изменились, а по стране рост цен составил 18,1% в основном за счет динамики в столице. Об этом свидетельствуют данные Бюро нацстатистики по коммерческой недвижимости.