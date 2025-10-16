Цены на аренду киосков в Астане взлетели на 21%

Согласно официальным данным, цены на аренду коммерческой недвижимости в Казахстане растут менее высокими темпами по сравнению с жилой недвижимостью. Так, по стране цены выросли всего на 4% при инфляции 12,9%, а цены на аренду жилой недвижимости увеличились на 9,9% в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Из статистики цен на аренду коммерческой недвижимости выделяются фитнес-клубы и тренажерные залы, где цены в Астане в третьем квартале выросли за год на 11,8%. В Алматы и Шымкенте по этому типу недвижимости динамики роста цен не зафиксировано.
В Казахстане рост цен зафиксирован в сферах: помещения административно-офисного назначения (5,1%), торговые помещения (4,3%), магазины (2,9%), бутики в торговых домах (1,7%), аптеки (5,4%), пункты общественного питания (3%), рестораны (6,3%), кафе (0,6%), столовые (0,8%), пункты бытового обслуживания (5,5%), химчистки (0,9%), фотосалоны (2,4%), парикмахерские и салоны красоты (3,2%), складские помещения (2,4%), производственные помещения (2,1%), промышленные базы (1%), производственные цеха (2,9%), станции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (2%), автомойки (2,1%), паркинги (0,7%),
В БНС рассказали, что индекс цен — относительный показатель изменения уровня цен за определенный период времени. Наблюдение за изменением цен ведется по выборочной сети базовых предприятий различных форм собственности.
В сентябре 2025 года, по данным Arenda.kz и Marden Property, ставки аренды на коммерческую недвижимость в Алматы и Астане стабилизировались. Тем не менее до конца года возможен рост цен из-за увеличения затрат на содержание офисных зданий.
Жулдыз Какенов, основатель Marden Property и эксперт рынка коммерческой недвижимости, отмечает, что спрос на аренду офисов в бизнес-центрах и торговых площадей в ТРЦ продолжит расти, несмотря на переход бизнеса в онлайн. По его мнению, со временем формат этих объектов будет трансформироваться.