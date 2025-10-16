Суд в РФ разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

В своем определении суд разъяснил, что управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее привлекавшимся за аналогичное нарушение либо отказ от медицинского освидетельствования, создает правовые основания для конфискации транспортного средства. Применение данной меры не обусловливается оценкой имущественного статуса или условий жизни осужденного, требуя исключительно установления двух ключевых факторов: документального подтверждения права собственности на транспортное средство и факта его использования при совершении преступления, квалифицированного по статьям 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.