Суд в РФ разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения

Третий кассационный суд общей юрисдикции утвердил правомерность изъятия автомобилей у управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, независимо от материального положения владельца. Соответствующая информация содержится в материалах, доступных РИА «Новости».
Рассматривая дело водителя, дважды задержанного за езду в состоянии опьянения, судебная инстанция подтвердила законность конфискации. При первичном нарушении гражданин понес административную ответственность, тогда как повторный инцидент повлек за собой уголовное преследование.
Суд постановил назначить 240 часов обязательных работ, лишил нарушителя водительского удостоверения на двухлетний срок, а также произвел изъятие автомобиля Mercedes-Benz CLA 200 в государственную собственность. Несмотря на попытку обжалования через кассационную инстанцию с требованием возврата транспортного средства, водитель не добился пересмотра решения.
В своем определении суд разъяснил, что управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее привлекавшимся за аналогичное нарушение либо отказ от медицинского освидетельствования, создает правовые основания для конфискации транспортного средства. Применение данной меры не обусловливается оценкой имущественного статуса или условий жизни осужденного, требуя исключительно установления двух ключевых факторов: документального подтверждения права собственности на транспортное средство и факта его использования при совершении преступления, квалифицированного по статьям 264.1 или 264.3 Уголовного кодекса.
