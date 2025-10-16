Выяснилось, что американский министр финансов не умеет правильно считать

Приостановка функционирования федерального правительства Соединенных Штатов Америки (шатдаун) наносит экономический ущерб в размере 15 миллиардов долларов еженедельно, а не ежедневно, как ошибочно утверждалось ранее. Соответствующее уточнение распространило информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя финансового ведомства.
Двухнедельный перерыв в работе государственных институтов способен привести к указанным потерям вследствие сокращения производственных показателей, заявил представитель министерства финансов, тем самым скорректировав предыдущее заявление главы ведомства Скотта Бессента, в котором фигурировала сумма до 15 миллиардов долларов в сутки.
Ранее Бессент использовал некорректные расчеты экономических последствий правительственного кризиса в ходе призывов к представителям Демократической партии проявить уступчивость и поддержать позицию политических оппонентов-республиканцев.
Ошибочная оценка потенциального ущерба была озвучена министром в ходе форума «Инвестируйте в Америку», где он также констатировал, что наблюдающийся инвестиционный подъем в национальной экономике демонстрирует устойчивость, однако приостановка работы правительственных структур создает для этого процесса серьезные препятствия.
