Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что американский министр финансов не умеет правильно считать

Приостановка функционирования федерального правительства Соединенных Штатов Америки (шатдаун) наносит экономический ущерб в размере 15 миллиардов долларов еженедельно, а не ежедневно, как ошибочно утверждалось ранее.

Приостановка функционирования федерального правительства Соединенных Штатов Америки (шатдаун) наносит экономический ущерб в размере 15 миллиардов долларов еженедельно, а не ежедневно, как ошибочно утверждалось ранее. Соответствующее уточнение распространило информационное агентство Reuters со ссылкой на официального представителя финансового ведомства.

Двухнедельный перерыв в работе государственных институтов способен привести к указанным потерям вследствие сокращения производственных показателей, заявил представитель министерства финансов, тем самым скорректировав предыдущее заявление главы ведомства Скотта Бессента, в котором фигурировала сумма до 15 миллиардов долларов в сутки.

Ранее Бессент использовал некорректные расчеты экономических последствий правительственного кризиса в ходе призывов к представителям Демократической партии проявить уступчивость и поддержать позицию политических оппонентов-республиканцев.

Ошибочная оценка потенциального ущерба была озвучена министром в ходе форума «Инвестируйте в Америку», где он также констатировал, что наблюдающийся инвестиционный подъем в национальной экономике демонстрирует устойчивость, однако приостановка работы правительственных структур создает для этого процесса серьезные препятствия.

Читайте также: Заигрались: провалилась попытка вывести США из тупика шатдауна.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше