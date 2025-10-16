В Иркутске завершается строительство КНС «Нижний бьеф»

Иркутск, 16 октября. IrkutskMedia. В Иркутске завершается строительство канализационно-насосной станции «Нижний бьеф» на улице Верхняя Набережная. Готовность объекта оценивается в 85%. Работы ведутся в рамках реконструкции напорного трубопровода от КНС-21 до Космического проезда. Заказчиком проекта выступает МУП «Водоканал».
Как сообщает мэрия города, КНС «Нижний бьеф» станет началом сети новой канализации, которая проходит по микрорайонам Нижняя Лисиха и Ширямова, через территорию ИВВАИУ, далее по Космическому проезду, улицам Ушаковской и Баррикад с выходом на Рабочего Штаба и завершением на правобережных очистных сооружениях.
«На данный момент возведен монолитный каркас здания, завершены кирпичная кладка стен, отделка, монтаж инженерных сетей и вспомогательного оборудования. С 15 октября приступим к пусконаладочным работам. Кроме того, начали восстановление благоустройства прилегающей территории. В ближайшее время будет выполнено асфальтирование и установка уличного освещения», — отметил директор МУП «Водоканал» Сергей Ващенко.
В рамках проекта также выполняется прокладка сетей напорной и самотечной канализации преимущественно методом горизонтально направленного бурения, что снижает воздействие на городскую среду.
На Верхней Набережной канализация уже смонтирована, на улице Дальневосточной осталось проложить около 30 метров. От КНС «Нижний бьеф» до заправочной станции на Ширямова труба полностью уложена. На участках от Ширямова до Пискунова и от Пискунова до ИВВАИУ работы также близки к завершению и планируются к окончанию до конца октября.
Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что реконструкция напорного трубопровода с устройством новой КНС — один из крупных инфраструктурных проектов города.
«Старые КНС в этом районе были перегружены, поэтому было принято решение построить новую мощную станцию. Общая протяженность реконструируемых труб составляет около 12 км. Реализация проекта позволит разгрузить центральные сети и направить стоки на правобережные очистные сооружения», — подчеркнул глава города.
Финансирование проекта осуществляется за счёт средств фонда реформирования территорий, инвестиционной программы, инвестиционных бюджетных кредитов, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.
