В Иркутске завершается строительство КНС «Нижний бьеф»

На Верхней Набережной канализация уже смонтирована, на улице Дальневосточной осталось проложить около 30 метров. От КНС «Нижний бьеф» до заправочной станции на Ширямова труба полностью уложена. На участках от Ширямова до Пискунова и от Пискунова до ИВВАИУ работы также близки к завершению и планируются к окончанию до конца октября.