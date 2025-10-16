В Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали выпускать зимнее дизельное топливо, сообщили в Белнефтехиме.
В концерне проинформировали о том, что с 15 октября «Нафтан» и Мозырский НПЗ перешли на выпуск и отгрузку «зимнего дизеля». НПЗ начали производство дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класса «ноль». Отмечается, что заводы также готовы выпускать и реализовывать по заявкам потребителей дизтопливо К5 второго класса.
И уже с 1 ноября на всех автозаправках концерна будут продавать только «зимний дизель».
— С 1 ноября на всех АЗС «Белоруснефти» реализуется только зимнее дизельное топливо, — прокомментировали в пресс-службе концерна.
В концерне рекомендовали для бесперебойной эксплуатации автотранспорта зимой своевременно заменить топливный фильтр, а также использовать рекомендованные автопроизводителем смазочные масла и охлаждающие жидкости. Также автолюбителям следует проверить работоспособность свечей накала и аккумулятора, позаботиться о сезонной замене шин.