В Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива

Нефтеперерабатывающие заводы перешли на выпуск зимнего дизеля в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали выпускать зимнее дизельное топливо, сообщили в Белнефтехиме.

В концерне проинформировали о том, что с 15 октября «Нафтан» и Мозырский НПЗ перешли на выпуск и отгрузку «зимнего дизеля». НПЗ начали производство дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класса «ноль». Отмечается, что заводы также готовы выпускать и реализовывать по заявкам потребителей дизтопливо К5 второго класса.

И уже с 1 ноября на всех автозаправках концерна будут продавать только «зимний дизель».

— С 1 ноября на всех АЗС «Белоруснефти» реализуется только зимнее дизельное топливо, — прокомментировали в пресс-службе концерна.

В концерне рекомендовали для бесперебойной эксплуатации автотранспорта зимой своевременно заменить топливный фильтр, а также использовать рекомендованные автопроизводителем смазочные масла и охлаждающие жидкости. Также автолюбителям следует проверить работоспособность свечей накала и аккумулятора, позаботиться о сезонной замене шин.