В Беларуси НПЗ перешли на выпуск зимнего дизельного топлива

В концерне проинформировали о том, что с 15 октября «Нафтан» и Мозырский НПЗ перешли на выпуск и отгрузку «зимнего дизеля». НПЗ начали производство дизельного топлива марки ДТ-З-К5 класса «ноль». Отмечается, что заводы также готовы выпускать и реализовывать по заявкам потребителей дизтопливо К5 второго класса.