Самозанятых и ИП предупредили о налоговых изменениях

«Если вы самозанятый — готовьтесь к трансформации. Эпоха “мягких” налоговых условий заканчивается. Скорее всего, нас ждет новая модель — гибрид между статусом самозанятого и классическим ИП, где придется платить чуть больше, но взамен получать социальные гарантии и возможность официально нанимать помощников», — сказал Файнман «Известиям». Он подчеркнул, что легализация формирует устойчивость бизнеса. Эксперт призвал учитывать налоги в финансовом планировании, формировать резервы и оптимизировать траты законными способами — через ИИС, страховые программы или договоры с подрядчиками.