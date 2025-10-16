Раскрыто, сколько денег нужно россиянам для богатства и счастья

Согласно результатам исследования сервиса Superjob, для российских граждан месячный доход ниже 48 тысяч рублей является признаком бедности, тогда как для отнесения к богатым людям требуется почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей.
Представленные данные демонстрируют устойчивую тенденцию к повышению планки, определяющей порог бедности по субъективным оценкам респондентов. Всего за прошедший год минимально необходимый для преодоления статуса бедняка доход увеличился более чем на 11%, достигнув 48 тысяч рублей против прежних 43 тысяч. За десятилетний период данный показатель возрос более чем втрое — в 2015 году он составлял лишь 15 тысяч рублей.
Преодоление черты богатства также потребовало значительного увеличения доходов. 10 лет назад для этого было достаточно 453 тысяч рублей, что вдвое меньше текущего значения.
Исследование констатирует существенные различия в восприятии финансовых границ среди различных социальных групп. Мужчины демонстрируют более высокие требования по сравнению с женщинами как к минимальному (54 тысячи против 43 тысяч), так и к состоятельному доходу (970 тысяч против 890 тысяч). Люди старшего поколения формируют более высокие финансовые критерии: респонденты старше 45 лет начинают богатство с 1,1 миллиона рублей, тогда как молодежь до 34 лет относит к состоятельным гражданам уже при 760 тысячах рублей.
Отдельное внимание в исследовании было уделено субъективному восприятию финансового благополучия, необходимого для ощущения счастья. По данным опроса, среднему россиянину для достижения этого состояния требуется ежемесячно не менее 257 тысяч рублей. За последнее десятилетие и этот психологический порог существенно вырос — в 2015 году респондентам было достаточно 175 тысяч рублей.
