Раскрыто, сколько денег нужно россиянам для богатства и счастья

Исследование констатирует существенные различия в восприятии финансовых границ среди различных социальных групп. Мужчины демонстрируют более высокие требования по сравнению с женщинами как к минимальному (54 тысячи против 43 тысяч), так и к состоятельному доходу (970 тысяч против 890 тысяч). Люди старшего поколения формируют более высокие финансовые критерии: респонденты старше 45 лет начинают богатство с 1,1 миллиона рублей, тогда как молодежь до 34 лет относит к состоятельным гражданам уже при 760 тысячах рублей.