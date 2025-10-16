Биржевая стоимость золота обновила исторический рекорд

По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex на 7:13 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото растет на 1,12% относительно предыдущего закрытия — на 47,01 доллара, до 4 248,61 доллара за тройскую унцию. При этом ранее котировки составили рекордные 4 254,8 доллара за унцию.