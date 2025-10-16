Биржевая стоимость золота обновила исторический рекорд

Биржевая стоимость золота второй день подряд обновляет исторический рекорд, превысив 4 250 долларов за тройскую унцию. Также исторического максимума достигла цена на серебро.
По данным торгов на нью-йоркской бирже Comex на 7:13 мск, стоимость декабрьского фьючерса на золото растет на 1,12% относительно предыдущего закрытия — на 47,01 доллара, до 4 248,61 доллара за тройскую унцию. При этом ранее котировки составили рекордные 4 254,8 доллара за унцию.
Декабрьский фьючерс на серебро, между тем, вырос в цене на 1,9%, до 52,353 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов стоимость росла до рекордных 52,865 доллара.
Накануне стоимость золота составляла 4 202,4 доллара за унцию.
Эксперт Дмитрий Сырчин заявлял, что золото стало одним из самых востребованных активов на финансовом рынке.