Суд разрешил изымать автомобили пьяных водителей вне зависимости от дохода

А ранее Верховный суд России постановил, что машину можно законно изъять у злостного нарушителя правил дорожного движения, даже если она официально записана на его сожителя или сожительницу. Главное — кем автомобиль фактически используется, а не кто указан в документах. Это правило было утверждено после рассмотрения дела одной пары из Тюменской области.