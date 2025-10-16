Казахстан вошел в топ-10 по самому дешевому хлебу в мире

Об этом говорят данные, опубликованные во Всемирный день хлеба, который отмечается 16 октября. Средняя стоимость батона белого пшеничного хлеба весом в полкилограмма среди 200 рассмотренных стран и территорий составила, по последним доступным данным, 945 тенге (1,8 долларов).
Самый дорогой хлеб стоимостью 5 122 тенге (9,5 долларов) оказался в Джибути, поскольку страна сильно зависит от импорта продовольствия, в том числе пшеницы. В число лидеров по дороговизне хлеба также вошли:
- Бермуды — 4 635 тенге (8,6 долларов);
- Каймановы острова — 3 418 тенге (6,34 доллара);
- Монако — 2 889 тенге (5,35 долларов);
- Багамы — 2 832 тенге (5,3 доллара);
- Конго — 2 738 тенге (5 долларов).
Замкнули десятку:
- Центральноафриканская Республика — 2 445 тенге (4,6 долларов);
- Исландия — 2 307 тенге (4,3 доллара);
- Лихтенштейн — 2 273 тенге (4,3 доллара);
- ЮАР — 2 257 тенге (4,2 доллара).
Дешевле всего батон в Алжире: благодаря субсидиям от государства его стоимость составляет 94,3 тенге (0,17 долларов). Следом по доступности хлеба расположились:
- Ливия — 154,6 тенге (0,28 долларов).
- Афганистан — 132,7 тенге (0,24 долларов);
- Эсватини — 110,8 тенге (0,20 долларов);
- Тунис — 105,4 тенге (0,19 долларов).
В топ-10 по дешевизне хлеба также вошли:
- Азербайджан — 349 тенге (0,47 долларов).
- Казахстан — 238 тенге (0,44 доллара);
- Кыргызстан — 232,6 тенге (0,43 долларов);
- Узбекистан — 215,7 тенге (0,40 долларов).
Россия стала 35-й по доступности батона белого хлеба: по данным Росстата, в сентябре его средняя стоимость составляла 390,6 тенге (0,72 доллара).
А вот Беларусь расположилась на 42-м месте: там, по данным Белстата, за сентябрь батон белого стоил в среднем 429,6 тенге (0,80 долларов).
*Все данные приведены в пересчете с российского рубля, по курсу, установленному Нацбанком Казахстана на 16 октября.