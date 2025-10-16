Казахстан вошел в топ-10 по самому дешевому хлебу в мире

Об этом говорят данные, опубликованные во Всемирный день хлеба, который отмечается 16 октября. Средняя стоимость батона белого пшеничного хлеба весом в полкилограмма среди 200 рассмотренных стран и территорий составила, по последним доступным данным, 945 тенге (1,8 долларов).