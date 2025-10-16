Путин ввел запрет на списание денег за онлайн-подписки с отвязанных карт

С 1 марта 2026 года поставщики цифровых услуг лишатся возможности автоматически списывать средства за продление подписок с банковских карт, которые клиент удалил из личного кабинета. Соответствующий законодательный акт подписан президентом России Владимиром Путиным.
Новые нормы обязывают продавцов обеспечить потребителям возможность отказа от использования сохраненных платежных реквизитов, включая электронную форму подачи соответствующего заявления. После отвязки карты платформа теряет право осуществлять безакцептные списания без прямого подтверждения со стороны владельца счета.
Ранее вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов выступил с инициативой внедрения механизма самозапрета на автоматические платежи. Парламентарий подчеркивал, что подобный инструмент позволил бы клиентам финансовых учреждений через мобильные приложения или личные кабинеты активировать настройку, блокирующую любые повторяющиеся списания.
По мнению законодателя, это создаст гражданам эффективный и доступный механизм контроля над личными финансами, одновременно мотивируя провайдеров услуг максимально упрощать и делать прозрачной процедуру отказа от подписок.
