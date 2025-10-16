Кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске

Стало известно, будут ли снижаться цены на квартиры в Минске. Прогноз дали в Национальном кадастровом агентстве.
Так, в третьем квартале в Минске зарегистрировали 3,8 тысячи сделок купли-продажи квартир. И, если в июле и августе было совершено по 1,3 тысячи сделок, то сентябрь стал самым спокойным месяцем — 1067 сделок. Сентябрьское снижение активности связывают с ростом ставок по популярным для массового покупателя кредитам в конце лета.
При этом вместе с уменьшением количества продаж ожидалось и замедление роста цен, но в третьем квартале этого не случилось. В агентстве предположили, что четвертый квартал не будет активнее других периодов.
Но так как в начале октября один из крупнейших банков страны снизил ставки по кредитам на жилье, то вместе с ростом доходов белорусов и стабильностью нацвалюты это может повысить покупательную способность и увеличить количество сделок. Поэтому в перспективе снижения цен на квартиры не ожидается.
— Даже если предположить, что максимальные значения цен уже достигнуты, рынок со свойственной ему инертностью будет находиться в состоянии плато до конца года, — прокомментировали в Национальном кадастровом агентстве.
Сейчас на вторичном рынке средняя цена однокомнатной квартиры составляет 2000 долларов за квадратный метр (+6% ко второму кварталу). При этом однокомнатные квартиры в 2025-м растут в цене быстрее, чем двух- и трехкомнатные, рост составил 90 — 120 за «квадрат». Двушки продавали в среднем за 1750 долларов за квадратный метр (+5%), трешки — 1640 долларов (+6%).
