Кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске

Но так как в начале октября один из крупнейших банков страны снизил ставки по кредитам на жилье, то вместе с ростом доходов белорусов и стабильностью нацвалюты это может повысить покупательную способность и увеличить количество сделок. Поэтому в перспективе снижения цен на квартиры не ожидается.