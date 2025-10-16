Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что Индия начала оплачивать российскую нефть юанями

Индия приступила к осуществлению платежей за российскую нефть в китайских юанях, однако доля таких расчетов остается незначительной.

Индия приступила к осуществлению платежей за российскую нефть в китайских юанях, однако доля таких расчетов остается незначительной. Соответствующую информацию в ходе брифинга озвучил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

Он воздержался от конкретизации процентных показателей, отметив, что основная часть взаиморасчетов продолжает осуществляться в российских рублях. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что отказ от импорта углеводородов из РФ способен нанести индийской экономике сопоставимый ущерб с американскими санкционными мерами.

Глава российского государства также подчеркивал, что ни Индия, ни Китай не допустят применения в свой адрес дискриминационных подходов, аналогичных тем, что практикуются в отношении европейских государств.

В конце сентября президент США Дональд Трамп в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН акцентировал внимание на том, что продолжающиеся закупки российской нефти делают Индию и Китай фактическими спонсорами украинского конфликта.

Читайте также: Раскрыто, сколько денег Пугачева вывела из России за рубеж.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше