Выяснилось, что Индия начала оплачивать российскую нефть юанями

Индия приступила к осуществлению платежей за российскую нефть в китайских юанях, однако доля таких расчетов остается незначительной. Соответствующую информацию в ходе брифинга озвучил вице-премьер российского правительства Александр Новак.
Он воздержался от конкретизации процентных показателей, отметив, что основная часть взаиморасчетов продолжает осуществляться в российских рублях. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что отказ от импорта углеводородов из РФ способен нанести индийской экономике сопоставимый ущерб с американскими санкционными мерами.
Глава российского государства также подчеркивал, что ни Индия, ни Китай не допустят применения в свой адрес дискриминационных подходов, аналогичных тем, что практикуются в отношении европейских государств.
В конце сентября президент США Дональд Трамп в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН акцентировал внимание на том, что продолжающиеся закупки российской нефти делают Индию и Китай фактическими спонсорами украинского конфликта.
