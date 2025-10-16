Самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350

Сколько стоила самая дорогая квартира в Минске, проданная в третьем квартале 2025-го, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.
Так, по общей цене и цене квадратного метра самой дорогостоящей стала сделка с четырехкомнатной квартирой, которую продали за 770 тысяч долларов в пересчете на валютный эквивалент по курсу Национального банка Беларуси.
Это квартира величиной более 120 квадратных метров в новом жилом комплексе в центре Минска. Покупателю квартира обошлась в цену около 6350 долларов за «квадрат».
При этом в третьем квартале больше всего квартир продали за 60 — 80 тысяч долларов. Таких сделок было совершено 39% от общего количества. Доля сделок с ценой выше 100 тысяч долларов выросла до 28% (плюс 5% ко второму кварталу).
— Покупатели стали чаще выбирать двухкомнатные и трехкомнатные квартиры вместо однокомнатных. Последние остаются самыми быстрорастущими в цене, — подытожили в агентстве.
Стоимость каждой третьей проданной в столице квартиры в третьем квартале превысила 1,9 тысячи доллара за квадратный метр.
Также кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске.
