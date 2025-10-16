Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России начали расти ставки по рублевым вкладам: какие банки изменили условия

РИАН: Часть российских банков повысила ставки по рублевым вкладам.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам. Об этом со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs сообщает РИА Новости.

В частности, условия для своих клиентов улучшил «Яндекс банк». Теперь по закрытому рублевому вкладу на сроке 3 месяца ставка выросла на 1,5 п.п., до 16 процентов. А по накопительному счету рост составил один процент и теперь ставка равна 14 процентам.

МКБ повысил ставки на 0,2−0,8 п.п. — до 10,4−15,7 процента по закрытым вкладам в рублях, включая вклады для пенсионеров, рассчитанным на полгода и год.

Ранее аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ. Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что совет директоров 24 октября примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всей той информации, которой он будет располагать к этому моменту.