В России начали расти ставки по рублевым вкладам: какие банки изменили условия

Некоторые российские банки повысили ставки по рублевым вкладам. Об этом со ссылкой на данные маркетингового агентства Marcs сообщает РИА Новости.
В частности, условия для своих клиентов улучшил «Яндекс банк». Теперь по закрытому рублевому вкладу на сроке 3 месяца ставка выросла на 1,5 п.п., до 16 процентов. А по накопительному счету рост составил один процент и теперь ставка равна 14 процентам.
МКБ повысил ставки на 0,2−0,8 п.п. — до 10,4−15,7 процента по закрытым вкладам в рублях, включая вклады для пенсионеров, рассчитанным на полгода и год.
Ранее аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ. Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%.
Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что совет директоров 24 октября примет взвешенное решение по ключевой ставке, исходя из всей той информации, которой он будет располагать к этому моменту.