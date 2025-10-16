Ричмонд
Казахстан присоединился к Международному центру оценки рисков СНГ

АСТАНА, 16 окт — Sputnik. Казахстанский сенат ратифицировал Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Источник: Sputnik.kz

Целью МЦОР является создания единого пространства для обмена информацией между странами СНГ о отмывании доходов, финансировании терроризма и других финансовых преступлениях.

Участие Казахстана в Международном центре позволит:

  • повысить эффективность выявления трансграничных преступных схем;
  • снизить уровень теневой экономики;
  • обеспечить прозрачность работы национальных систем мониторинга.

По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.

сообщили в сенате

Также Соглашение закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.