Казахстан присоединился к Международному центру оценки рисков СНГ

Целью МЦОР является создания единого пространства для обмена информацией между странами СНГ о отмывании доходов, финансировании терроризма и других финансовых преступлениях.
Участие Казахстана в Международном центре позволит:
- повысить эффективность выявления трансграничных преступных схем;
- снизить уровень теневой экономики;
- обеспечить прозрачность работы национальных систем мониторинга.
По данным Агентства финмониторинга, только за последнее время ликвидировано 15 ОПГ, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, заморожены виртуальные активы на сумму $9,7 млн, закрыто 45 финансовых пирамид.
Также Соглашение закрепляет полномочия Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ.