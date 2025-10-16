В Челябинске под снос пойдут 19 многоквартирных домов

По плану, за семь лет на участке должны возвести 294 тыс. квадратных метров нового жилья. Для этого потребуется снести 19 многоквартирных домов, а также канализационные сети, множество хозпостроек и здание школы-интерната, реконструировать газопровод. Кто займется всеми этими работами, определят с помощью аукциона.