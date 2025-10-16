В Челябинске под снос пойдут 19 многоквартирных домов

Администрация Челябинска утвердила план комплексного развития территорий в Ленинском районе. Речь об участке между Копейским шоссе, улицами Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской.
По плану, за семь лет на участке должны возвести 294 тыс. квадратных метров нового жилья. Для этого потребуется снести 19 многоквартирных домов, а также канализационные сети, множество хозпостроек и здание школы-интерната, реконструировать газопровод. Кто займется всеми этими работами, определят с помощью аукциона.
После сноса старых построек на участке разрешено возводить жилые дома, административные здания, школы, детские сады и поликлиники, досуговые объекты, религиозные сооружения, кафе, магазины, стройплощадки, автостоянки.