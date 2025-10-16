Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев

Власти Литвы не будут выдавать разрешения на работу иностранцам.

Источник: Комсомольская правда

Соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу для иностранцев, пишет ТАСС.

Как сообщили в департаменте миграции при МВД Литвы, в стране приостановили прием заявлений от предприятий на выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев в республике. Причиной назвали израсходование лимита на разрешения.

— Разрешения на работу в Литве граждан других стран практически исчерпаны, поэтому департамент приостанавливает выдачу новых документов, — заявили и в литовском ведомстве.

Известно, что на 2025-й литовские власти устанавливали квоту на трудоустройство иностранцев в количестве 24 830 человек. На 15 октября было выдано 20,5 тысячи разрешений. И еще в МВД на рассмотрении — примерно 4,5 тысячи заявлений.

А еще мы писали, что обрывающаяся в глуши «дорога в никуда» построена в соседней с Беларусью Польше.

Тем временем кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске. И мы писали, что самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.