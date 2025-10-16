Соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу иностранцев

Соседняя с Беларусью Литва приостановила выдачу разрешений на работу для иностранцев, пишет ТАСС.
Как сообщили в департаменте миграции при МВД Литвы, в стране приостановили прием заявлений от предприятий на выдачу разрешений на трудоустройство иностранцев в республике. Причиной назвали израсходование лимита на разрешения.
— Разрешения на работу в Литве граждан других стран практически исчерпаны, поэтому департамент приостанавливает выдачу новых документов, — заявили и в литовском ведомстве.
Известно, что на 2025-й литовские власти устанавливали квоту на трудоустройство иностранцев в количестве 24 830 человек. На 15 октября было выдано 20,5 тысячи разрешений. И еще в МВД на рассмотрении — примерно 4,5 тысячи заявлений.
