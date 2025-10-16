Ричмонд
Власти показали истинный рост цен на свердловских АЗС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября, ФедералПресс. Цены на бензин в Свердловской области продолжают расти, популярный АИ-92 за год подорожал почти на 17%. Это следует из данных Свердловскстата, опубликованных сегодня.

Сейчас литр АИ-92 стоит в среднем 61,4 рубля, за неделю цены подскочили на 1,61%. Год назад за литр этого бензина просили только 52,65 рубля. Таким образом, за год он стал дороже на 8,75 рубля или на 16,6%.

Драматический рост цен продолжается и на более дорогой АИ-95. За литр требуют 65,4 рубля, за неделю этот бензин подорожал на 1,36%. Год назад он же стоил 56,89 рубля за литр — то есть за этот период цены выросли почти на 15%.

Дизельное топливо тоже дорожает, хоть и не столь резкими темпами. Литр обходится в 73,14 рубля, за неделю цена выросла на 0,69%. За год дизель поднялся в цене почти на 10%.

Меньше всего пострадали покупатели самого дорогого бензина — марки АИ-98 и выше. За неделю он прибавил в цене полпроцента, за литр теперь просят в среднем 84,18 рубля.