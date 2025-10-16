Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский край отправил на ПМЖ в Казахстан несколько сотен коров

Самая крупная партия «релокантов» пришлась на 8 октября.

Источник: Россельхознадзор

Россельхознадзор сообщил о вывозе 344 голов крупного рогатого скота из Пермского края за пределы России с 1 января по 15 октября этого года. Самая крупная партия «релокантов» пришлась на 8 октября, когда за границу отправили 184 племенных нетелей.

Экспорт животных предназначен для одного сопредельного государства. Соблюдением контроля ветеринарно-санитарных условий при погрузке коров в Казахстан осуществило управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники ведомства провели осмотр животных, сверку ушных бирок с идентификационными номерами из ветеринарного свидетельства. Они также проверили условия перевозки и состояние животных, возможность их дальнейшего перемещения и ветеринарно-санитарное состояние транспортного средства.

«По результатам проведенного документарного и физического контроля весь крупный рогатый скот для экспорта в Казахстан признан соответствующим ветеринарным санитарным требованиям страны-импортера», — сообщили в надзорном ведомстве.