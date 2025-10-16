Пермский край отправил на ПМЖ в Казахстан несколько сотен коров

Россельхознадзор сообщил о вывозе 344 голов крупного рогатого скота из Пермского края за пределы России с 1 января по 15 октября этого года. Самая крупная партия «релокантов» пришлась на 8 октября, когда за границу отправили 184 племенных нетелей.