В НСО разгорается скандал вокруг подготовки к отопительному сезону

Согласно представленным актам, испытания были проведены лишь на сетях от котельной «Вега», в то время как участки теплотрасс от ТГК-1 остались непроверенными. «Рабочие программы и акты о гидравлических испытаниях на прочность и плотность не подтверждают факт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей МУП “КБУ” от источника тепла котельной № 3 ООО “ТГК-1”, — указано в официальных возражениях компании.