В НСО разгорается скандал вокруг подготовки к отопительному сезону

Суд Бердска назначил на 20 ноября заседание по делу о гидравлических испытаниях теплотрасс.

Источник: Om1 Новосибирск

В Бердском городском суде 15 октября представители частной котельной ТГК-1 сделали сенсационное заявление, поставив под сомнение законность получения городом паспорта готовности к отопительному периоду. В ходе заседания были представлены документальные доказательства того, что муниципальный «Комбинат бытовых услуг» не провёл надлежащие гидравлические испытания теплотрасс, ведущих от котельной ТГК-1.

Согласно представленным актам, испытания были проведены лишь на сетях от котельной «Вега», в то время как участки теплотрасс от ТГК-1 остались непроверенными. «Рабочие программы и акты о гидравлических испытаниях на прочность и плотность не подтверждают факт проведения гидравлических испытаний тепловых сетей МУП “КБУ” от источника тепла котельной № 3 ООО “ТГК-1”, — указано в официальных возражениях компании.

Особую остроту ситуации придаёт тот факт, что с начала отопительного сезона котельная фиксирует троекратный объём подпитки, что свидетельствует о серьёзных потерях теплоносителя и возможных повреждениях на теплотрассах. При этом на основании спорных данных о проведённых испытаниях Бердск получил от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному периоду, о чём 13 октября публично сообщил первый вице-мэр Сергей Лавров.

Для установления истины по делу на следующее судебное заседание, назначенное на 20 ноября, будут вызваны технические специалисты «Комбината бытовых услуг», включая и.о. директора предприятия Вячеслава Шульгу и начальника подразделения тепловых сетей. Ситуация осложняется тем, что котельная ТГК-1 отапливает треть Бердска, а её исключение из схемы теплоснабжения невозможно до ввода в строй альтернативного источника.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 20 ноября 2025 года, где будут заслушаны показания технических специалистов МУП «Комбинат бытовых услуг».

