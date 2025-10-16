Что можно купить на МРОТ во Владивостоке: 22 440 рублей на базовые потребности

Питание.
Недельный набор основных продуктов во Владивостоке в прошлом году в среднем обходился в 2300 рублей, пишет VLADIVOSTOK1. Цены в разных сетях варьировались: от 2224 рублей в «Пятерочке» до 2573 рублей в «Реми». В этом году на весь месячный МРОТ можно приобрести 476 булок хлеба — запас на 5 месяцев, либо 31 килограмм колбасы «Ратимир», либо 252 десятка яиц. Если перевести в макароны, на минимальную зарплату доступно 76 килограммов изделий стандартного ценового сегмента или 457 килограммов эконом-класса.
Что касается напитков, на МРОТ получается купить 316 банок безалкогольного пива, 150 литров разливного или 140 литров «Кока-колы». Также доступно 187 упаковок сока, 240 упаковок томатного сока или 195 литров питьевой воды. В категории масел на минимальную зарплату можно приобрести 140 бутылок растительного или 174 брикета сливочного масла.
Коммунальные услуги и транспорт.
С июля 2025 года тарифы на ЖКХ в Приморье повысились: холодная вода во Владивостоке стоит 46,1 рубля за кубометр, в пригороде — 34,36 рубля, водоотведение — 35,17 рубля. На месячный МРОТ можно оплатить 486 кубометров воды в городе или 648 в пригороде, чего хватит на 2−3 месяца. Электроэнергии по тарифу 4,58 рубля за кВт/ч можно оплатить 4900 кВт/ч — примерно на полтора месяца вперед.
Для автовладельцев на МРОТ доступно 358 литров АИ-92, 353 литра АИ-95 или 293 литра дизельного топлива по минимальным ценам. При использовании общественного транспорта минимальной зарплаты хватит на 498 поездок, а с транспортной картой — на 701 поездку, что покрывает потребности в среднем на 350 дней.
Аренда жилья и ипотека.
Аренда жилья остается основной проблемой для получателей минимальной зарплаты. Стоимость гостинок начинается от 23 тысяч рублей за вариант без ремонта, что превышает весь МРОТ. Даже самые бюджетные предложения за 20 тысяч рублей, расположенные на окраинах, оставляют от 2 до 5 тысяч рублей на все остальные расходы после оплаты жилья.
Ситуация с ипотекой выглядит лучше для участников льготных программ. При использовании дальневосточной ипотеки под 2% годовых ежемесячный платеж за квартиру стоимостью до 6,5 млн рублей составляет около 23 тысяч рублей. В этом случае потребуется доплата около 1000 рублей поверх МРОТ, что теоретически делает приобретение жилья возможным при наличии дополнительных источников дохода.
Содержание детей.
Минимальная зарплата позволяет приобрести детские товары в ограниченном количестве: 14 упаковок подгузников, 23 упаковки сухой смеси по 300 граммов или 291 соску-пустышку. В сфере образования на МРОТ можно оплатить полгода в муниципальном детском саду либо всего месяц и два дня в частном учреждении, где средняя стоимость составляет 19−25 тысяч рублей.
На сборы в школу этих денег хватит на 701 простую тетрадь, 287 тетрадей в цветной обложке, 26 учебников и 3 рюкзака. Сдача после таких покупок не превысит 300 рублей.
Развлечения.
При средней стоимости чека в ресторане морепродуктов 2100 рублей на МРОТ можно позволить себе 10 таких походов, после чего останется 1440 рублей. Для любителей природы доступно 22 посещения зоопарка «Сад-город» или 28 визитов в «Сафари-парк» с учетом детских билетов.
Театралы могут сходить на 26 спектаклей, а киноманы — 32 раза посетить кинотеатр. В летний сезон на эти деньги реально арендовать домик на базе отдыха (хотя и не у моря) или организовать праздник в беседке, учитывая, что час аренды начинается от 3000 рублей без учета расходов на угощение.
Таким образом, минимальный размер оплаты труда в 22 440 рублей во Владивостоке позволяет покрыть отдельные базовые потребности, но не обеспечивает полноценного уровня жизни. Горожанин может выбрать либо аренду жилья на окраине, либо питание, либо оплату коммунальных услуг, но одновременное покрытие всех основных расходов невозможно.
Даже при использовании самых экономичных вариантов МРОТ не учитывает необходимость покупки одежды, лекарств, непредвиденных трат и формирования сбережений, что ставит под вопрос реальную возможность выживания на минимальную зарплату в условиях одного из самых дорогих городов Дальнего Востока.
Напомним, с 1 января следующего года МРОТ в России может вырасти до 27 903 рублей. Соответствующий законопроект уже внесен Правительством на рассмотрение в Госдуму.