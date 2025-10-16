Что можно купить на МРОТ во Владивостоке: 22 440 рублей на базовые потребности

Недельный набор основных продуктов во Владивостоке в прошлом году в среднем обходился в 2300 рублей, пишет VLADIVOSTOK1. Цены в разных сетях варьировались: от 2224 рублей в «Пятерочке» до 2573 рублей в «Реми». В этом году на весь месячный МРОТ можно приобрести 476 булок хлеба — запас на 5 месяцев, либо 31 килограмм колбасы «Ратимир», либо 252 десятка яиц. Если перевести в макароны, на минимальную зарплату доступно 76 килограммов изделий стандартного ценового сегмента или 457 килограммов эконом-класса.