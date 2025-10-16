На форуме «УрбанВэй» во Владивостоке представили города будущего

«Сегодня у нас есть опытные педагоги, которые готовы быть наставниками и поддерживать новое поколение талантливых студентов. Они уже воспитали не одно поколение сильных, самостоятельных специалистов. Если мы хотим, чтобы молодые люди выбирали профессию в сфере урбанистики, необходимо формировать вокруг нее позитивный информационный контекст — говорить о ней в профессиональном сообществе, в СМИ и социальных сетях. Важно показывать, что урбанистика — это профессия будущего, объединяющая науку, технологии и развитие городов», — отметил мэр Владивостока Константин Шестаков.