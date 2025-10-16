Ричмонд
Банки в Челябинской области стали реже выдавать кредиты наличными

Южный Урал вошел в десятку регионов с самыми большими объемами займов.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области сократилось количество и объем выданных кредитов наличными. По данным Объединенного кредитного бюро, за сентябрь жители региона оформили 35 тысяч займов на общую сумму 6 миллиардов рублей — это на 5% меньше по количеству и на 9% меньше по объему, чем месяцем ранее. Средний кредит составил 171 тысячу рублей, срок возврата — чуть больше двух лет.

Полная стоимость кредита в сентябре продолжила снижение и составила 31,4% против 32,25% в августе. При этом год назад этот показатель был на уровне 29,75%.

Южный Урал занял десятое место в стране по объемам кредитования. Снижение зафиксировано во всех регионах-лидерах, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловскую область. Эксперты отмечают, что сейчас банки выдают меньше кредитов и становятся осторожнее при одобрении заявок. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».