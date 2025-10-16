Банки в Челябинской области стали реже выдавать кредиты наличными

В Челябинской области сократилось количество и объем выданных кредитов наличными. По данным Объединенного кредитного бюро, за сентябрь жители региона оформили 35 тысяч займов на общую сумму 6 миллиардов рублей — это на 5% меньше по количеству и на 9% меньше по объему, чем месяцем ранее. Средний кредит составил 171 тысячу рублей, срок возврата — чуть больше двух лет.