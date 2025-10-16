Ремонт дорог к погранпереходам Приморья обойдется властям в 30 млрд рублей

Грузооборот автомобильных пунктов пропуска Приморского края традиционно растёт уже третий год подряд — по итогам текущего года он увеличился на 36% к уровню предыдущего. Однако росту сопутствует серьёзная проблема — неудовлетворительное состояние подъездных дорог. Власти региона намерены решить её в ближайшие годы, но для реализации полномасштабного проекта потребуется привлечь дополнительное финансирование. Общая стоимость строительства и реконструкции дорог составляет 30 млрд рублей. Об этом рассказал министр экономического развития Приморского края Александр Блохин на III Дальневосточном логистическом форуме (18+), прошедшем во Владивостоке в четверг, 16 октября, сообщает ИА PrimaMedia.
«Основная сложность, с которой мы сейчас сталкиваемся — это наши автомобильные дороги. За счет регионального бюджета мы пытаемся их привести в нормальное состояние. На 2025−2026 год у нас предусмотрено 8 млрд рублей для того, чтобы их отремонтировать. Дополнительно еще 2,5 млрд рублей предусмотрено на дорогу в сторону Краскино. Уже разработана соответствующая документация. Общая стоимость полного проекта составляет 30 млрд рублей», — отметил министр экономического развития края.
Андрей Блохин уточнил, что в настоящее время ведётся взаимодействие с федеральными ведомствами для привлечения дополнительного финансирования. Также в этом году планируется завершить реконструкцию двух автомобильных пунктов пропуска — «Краскино» и «Пограничный». Ожидается, что после модернизации всех автопереходов пропускная способность в регионе в целом возрастёт в пять раз и составит 600 тысяч автомобилей в год.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что строительство одного из крупных в крае автомобильных пунктов пропуска «Пограничный» выходит на финишную прямую. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко в своем ТГ-канале (18+). На объекте в две смены работает более 500 человек.