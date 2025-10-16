Ремонт дорог к погранпереходам Приморья обойдется властям в 30 млрд рублей

Андрей Блохин уточнил, что в настоящее время ведётся взаимодействие с федеральными ведомствами для привлечения дополнительного финансирования. Также в этом году планируется завершить реконструкцию двух автомобильных пунктов пропуска — «Краскино» и «Пограничный». Ожидается, что после модернизации всех автопереходов пропускная способность в регионе в целом возрастёт в пять раз и составит 600 тысяч автомобилей в год.