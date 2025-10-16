Ричмонд
В Прикамье предлагают запретить продажу вейпов

Если закон примут, он начнет действовать с марта следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае предлагают запретить продажу вейпов, электронных сигарет, устройств для нагревания табака и кальянов в магазинах. Этот законопроект уже прошёл проверку в Министерстве экономического развития региона.

Специалисты объясняют, что эти устройства — относительно новый способ потребления никотина, и их полное влияние на здоровье человека ещё до конца не изучено. Поэтому правительство края хочет ввести дополнительный запрет на торговлю такой продукцией.

Если закон примут, он начнёт действовать с 1 марта 2026 года.