Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси

В Нацбанке сказали, когда в Беларуси будут широко введены QR-платежи, пишет БелТА.
Так, по словам первого замглавы Нацбанка Александра Егорова, в банковском секторе следует делать упор на увеличение доли безналичных платежей. Он заметил, что в Беларуси на данный момент доля безналичных платежей составляет менее 70% в сравнении с Россией, где она уже приближается к 90%.
— Тренд всегда был на повышение доли, но надо ускорить этот процесс, — заметил он.
Представитель Нацбанка указал, что увеличение доли безналичных платежей позволяет снижать издержки в экономике, уменьшает теневой сектор экономики и, как следствие, ведет к определенному ускорению ВВП и ускорению наполнения налогами бюджета.
В этом плане Егоров назвал первым направлением работы внедрение QR-платежей. И пояснил, что введение подобных платежей «в любой точке», от обычного магазина до ИП поспособствует росту доли безналичных платежей.
— Задача сейчас — внедрить технологию, которая независимо от эквайрингового оборудования позволит в любой точке Беларуси принимать платежи, — прокомментировал он.
Замглавы Нацбанка рассказал, что такой пилотный проект в Беларуси будет запущен до конца года в некоторых торговых сетях и банках. На начальном этапе будут привлечены банки, уже внедрившие сервис сканирования QR-кодов в свои мобильные приложения. Нацбанк и МНС достигли договоренности и приняли совместное постановление для крупных торговых сетей об обязательном внедрении такого сервиса к 1 июля 2026-го. Егоров пояснил, что будет использоваться существующая система, которую просто доработают под QR-коды.
— Здесь работают две организации — НКФО ЕРИП, которая обеспечивает технологию проведения платежей, и Белорусский межбанковский расчетный центр, который будет обеспечивать инфраструктуру и клиринг этих платежей между физическими и юридическими лицами, — указал представитель Нацбанка.
Также сейчас в Беларуси технологию дорабатывают для ИП, чтобы не требовалась привязка к эквайрингу и кассовому оборудованию. Планируя ее также внедрить к середине следующего года.
Накануне Нацбанк заявил об уменьшении количества наличных денег в Беларуси.
Тем временем кадастровое агентство сделало прогноз о снижении цен на квартиры в Минске. И мы писали, что самая дорогая квартира продана в Минске за $770 000 с ценой «квадрата» $6350.