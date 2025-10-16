Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси

Замглавы Нацбанка рассказал, что такой пилотный проект в Беларуси будет запущен до конца года в некоторых торговых сетях и банках. На начальном этапе будут привлечены банки, уже внедрившие сервис сканирования QR-кодов в свои мобильные приложения. Нацбанк и МНС достигли договоренности и приняли совместное постановление для крупных торговых сетей об обязательном внедрении такого сервиса к 1 июля 2026-го. Егоров пояснил, что будет использоваться существующая система, которую просто доработают под QR-коды.