На Дону построят три ветропарка мощностью 700 МВт

С 2027 по 2029 годы в Ростовской области планируют построить три ветропарка мощностью 700 МВт. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Источник: Коммерсантъ

Первый вертопрак мощностью до 100 МВт установят в Морозовском районе. Его строительством займется «ВетроОГК-2» (входит в «Росатом»). Гондолы и башни для ветряков сделают на предприятиях в Волгодонске.

В Белокалитвинском и Кагальницком районах разрабатываются проекты с мощностью около 300 МВт каждый. Башни для этих крупных объектов планируется производить в Таганроге, что будет способствовать развитию промышленного кластера региона.

В ведомстве добавили, что шесть работающих в регионе ветропарков обеспечивают около 8% от всей электроэнергии области.