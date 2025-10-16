На Дону построят три ветропарка мощностью 700 МВт

Первый вертопрак мощностью до 100 МВт установят в Морозовском районе. Его строительством займется «ВетроОГК-2» (входит в «Росатом»). Гондолы и башни для ветряков сделают на предприятиях в Волгодонске.
В Белокалитвинском и Кагальницком районах разрабатываются проекты с мощностью около 300 МВт каждый. Башни для этих крупных объектов планируется производить в Таганроге, что будет способствовать развитию промышленного кластера региона.
В ведомстве добавили, что шесть работающих в регионе ветропарков обеспечивают около 8% от всей электроэнергии области.