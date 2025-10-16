Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку структурных реформ: куда пойдут деньги

Экономические возможности для женщин. В рамках реформ будет развиваться законодательство для защиты женщин от сексуальных домогательств и насилия на работе. Будет введен запрет для работодателей на отказ в приёме на работу, снижение заработной платы или увольнение женщин по причине беременности или наличия детей.