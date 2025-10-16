Ричмонд
Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку структурных реформ: куда пойдут деньги

Vaib.uz (Узбекистан. 16 октября). Всемирный банк одобрил предоставление Узбекистану льготных кредитов на сумму 800 миллионов долларов для финансирования масштабных структурных реформ. Эти реформы нацелены на сокращение бедности, создание новых рабочих мест, развитие частного сектора и повышение конкуренции в стратегически важных отраслях экономики.

Источник: Vaib.Uz

Финансирование будет предоставлено на выгодных долгосрочных условиях с низкой процентной ставкой. Такие условия значительно лучше тех, что доступны на международных финансовых рынках, что позволит стране сократить расходы на обслуживание долга и направить сэкономленные средства на решение социально-экономических задач.

Средства будут направлены на реализацию ключевых государственных мер в различных секторах:

Социальная защита населения. Правительство планирует увеличить выплаты малообеспеченным семьям для компенсации роста коммунальных тарифов, повысив материальную помощь с 270 000 до 1 миллиона сумов на семью.

Экономические возможности для женщин. В рамках реформ будет развиваться законодательство для защиты женщин от сексуальных домогательств и насилия на работе. Будет введен запрет для работодателей на отказ в приёме на работу, снижение заработной платы или увольнение женщин по причине беременности или наличия детей.

Доступ к социальным услугам. Власти создадут условия для развития рынка социальных услуг для уязвимых групп через аккредитованных частных и неправительственных поставщиков.

Реформа госпредприятий. Планируется создание Национального инвестиционного фонда для эффективного управления и приватизации госпредприятий. Кроме того, будет сформирован независимый телеком-регулятор для ограничения монополии государственных компаний в интернете и мобильной связи.

Развитие сельского хозяйства. Планируется внедрение системы страхования агропроизводителей от рисков. Реформы продолжатся и в хлопковом секторе — будет внедрён гибкий механизм установления закупочных цен на хлопок, а текстильным предприятиям разрешат закупать хлопок напрямую у любых фермеров.

Либерализация внешней торговли. Ускорение процесса присоединения Узбекистана к ВТО и расширение международной торговли посредством упрощения экспортных процедур, включая отмену разрешений на экспорт отдельных видов товаров. Отмена эксклюзивных прав, предоставленных отдельным компаниям в энергетическом, нефтегазовом, химическом, сельскохозяйственном и других отраслях, ограничивающих конкуренцию.

Энергетика. Рынок распределения электроэнергии откроют для частных инвесторов, а независимые производители «зелёной» энергии получат право на прямые продажи потребителям. Это увеличит долю возобновляемых источников и инвестиции в энергосистему.

Повышение энергоэффективности. Введение дополнительных стимулов для сокращения выбросов парниковых газов в энергоёмких отраслях и повышения энергоэффективности. Среди таких мер — создание Национального агентства по энергоэффективности, призванного привлекать частные инвестиции в энергосберегающие проекты, а также предоставление финансовых стимулов для развития солнечной энергетики, внедрения тепловых насосов и повышения энергоэффективности зданий.

«Зелёные» госзакупки. Внедрение экологических критериев в систему госзакупок, чтобы отдавать приоритет приобретению экологически чистых товаров и услуг при использовании бюджетных средств.