Всемирный банк выделит Узбекистану $800 млн на поддержку структурных реформ: куда пойдут деньги

Финансирование будет предоставлено на выгодных долгосрочных условиях с низкой процентной ставкой. Такие условия значительно лучше тех, что доступны на международных финансовых рынках, что позволит стране сократить расходы на обслуживание долга и направить сэкономленные средства на решение социально-экономических задач.
Средства будут направлены на реализацию ключевых государственных мер в различных секторах:
Социальная защита населения. Правительство планирует увеличить выплаты малообеспеченным семьям для компенсации роста коммунальных тарифов, повысив материальную помощь с 270 000 до 1 миллиона сумов на семью.
Экономические возможности для женщин. В рамках реформ будет развиваться законодательство для защиты женщин от сексуальных домогательств и насилия на работе. Будет введен запрет для работодателей на отказ в приёме на работу, снижение заработной платы или увольнение женщин по причине беременности или наличия детей.
Доступ к социальным услугам. Власти создадут условия для развития рынка социальных услуг для уязвимых групп через аккредитованных частных и неправительственных поставщиков.
Реформа госпредприятий. Планируется создание Национального инвестиционного фонда для эффективного управления и приватизации госпредприятий. Кроме того, будет сформирован независимый телеком-регулятор для ограничения монополии государственных компаний в интернете и мобильной связи.
Развитие сельского хозяйства. Планируется внедрение системы страхования агропроизводителей от рисков. Реформы продолжатся и в хлопковом секторе — будет внедрён гибкий механизм установления закупочных цен на хлопок, а текстильным предприятиям разрешат закупать хлопок напрямую у любых фермеров.
Либерализация внешней торговли. Ускорение процесса присоединения Узбекистана к ВТО и расширение международной торговли посредством упрощения экспортных процедур, включая отмену разрешений на экспорт отдельных видов товаров. Отмена эксклюзивных прав, предоставленных отдельным компаниям в энергетическом, нефтегазовом, химическом, сельскохозяйственном и других отраслях, ограничивающих конкуренцию.
Энергетика. Рынок распределения электроэнергии откроют для частных инвесторов, а независимые производители «зелёной» энергии получат право на прямые продажи потребителям. Это увеличит долю возобновляемых источников и инвестиции в энергосистему.
Повышение энергоэффективности. Введение дополнительных стимулов для сокращения выбросов парниковых газов в энергоёмких отраслях и повышения энергоэффективности. Среди таких мер — создание Национального агентства по энергоэффективности, призванного привлекать частные инвестиции в энергосберегающие проекты, а также предоставление финансовых стимулов для развития солнечной энергетики, внедрения тепловых насосов и повышения энергоэффективности зданий.
«Зелёные» госзакупки. Внедрение экологических критериев в систему госзакупок, чтобы отдавать приоритет приобретению экологически чистых товаров и услуг при использовании бюджетных средств.