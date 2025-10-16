Ричмонд
Больше 370 спецмашин выйдут зимой на уборку улиц в Воронеже

В данный момент поставка коммунальной техники для грядущего холодного сезона завершается. Об этом сегодня, 16 октября, сообщил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Районные комбинаты благоустройств уже получил 53 машины из планируемых к поставке 55. Таким образом власти заменили изношенную часть автопарка. Осмотр всей спецтехники (как уже было сказано, всего на улицах будут работать больше 370 машин) планируют провести в первой половине ноября.

По словам Сергея Петрина, коммунальщики продолжат пристальное внимание уделять уборке тротуаров, ранее для этого была закуплена малогабаритная спецтехника — «Чистики» и «Белорусы». Также в рамках подготовки к зиме сейчас активно заготавливается пескосмесь — площадки для ее хранения загружены на 80%. Центральные улицы города, напомнил мэр, как и в прошлом году собираются обрабатывать реагентами.