Больше 370 спецмашин выйдут зимой на уборку улиц в Воронеже

По словам Сергея Петрина, коммунальщики продолжат пристальное внимание уделять уборке тротуаров, ранее для этого была закуплена малогабаритная спецтехника — «Чистики» и «Белорусы». Также в рамках подготовки к зиме сейчас активно заготавливается пескосмесь — площадки для ее хранения загружены на 80%. Центральные улицы города, напомнил мэр, как и в прошлом году собираются обрабатывать реагентами.