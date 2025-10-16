Ипотека в Омске побила рекорд: за месяц эксперты отмечают рост сделок на 8%

По данным ведомства, основной интерес омичей приходится на вторичное жилье. Так, если в мае 2025 года по ипотеке было приобретено 972 объекта на вторичном рынке, то к сентябрю этот показатель вырос до 1334 — увеличение почти на 40% за четыре месяца.