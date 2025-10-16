Ипотека в Омске побила рекорд: за месяц эксперты отмечают рост сделок на 8%

В Омской области зафиксирован рекордный рост ипотечной активности: в сентябре 2025 года количество зарегистрированных ипотек превысило 1334 сделки — это на 8% больше, чем в августе. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по региону.
Большинство сделок — около 72% — подано в электронном виде (959 заявлений), что свидетельствует о растущей цифровизации процессов оформления жилья.
По данным ведомства, основной интерес омичей приходится на вторичное жилье. Так, если в мае 2025 года по ипотеке было приобретено 972 объекта на вторичном рынке, то к сентябрю этот показатель вырос до 1334 — увеличение почти на 40% за четыре месяца.
«Спрос на ипотеку в Омской области традиционно нарастает с мая. В этом году особенно заметен всплеск интереса к вторичному рынку, что связано с реализацией региональных программ поддержки, включая выдачу жилищных сертификатов на покупку готового жилья», — отметил член Общественного совета при Управлении Росреестра по Омской области Илья Васильчук.
При этом наблюдается спад интереса к новостройкам: число зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в сентябре сократилось на 3% по сравнению с рекордным августом, когда было оформлено 379 таких договоров.
Всего в сентябре в регионе поступило 23 827 заявлений на учетно-регистрационные действия — на 4% больше, чем годом ранее. Наиболее востребованной услугой осталась регистрация права собственности (15 441 заявка), тогда как кадастровый учет запрашивали значительно реже — 6650 раз.