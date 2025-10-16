Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко по время совещания о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое проходит 16 октября, сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что в 2025 года завершается реализация шестой пятилетней программы. Он отметил, что до конца года нужно приложить неимоверные усилия для выполнения всех доведенных параметров.
— Пока картина неоднозначная. С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии. У нас крепкая национальная валюта, — обратил внимание президент Беларуси.
По словам главы государства, рекордно увеличиваются и золотовалютные резервы. Он заметил, что уже даже либералы задают вопрос о том, надо это стране в таком объеме, «и почему мы при таком дефиците валюты, денежных средств замораживаем добровольно имеющиеся у нас резервы».
Александр Лукашенко добавил, что, с другой стороны, имеется текущий спад в традиционных отраслях. Он подчеркнул, что три из пяти важнейших параметров прогноза на 2025 год пока не выполняются.
— Валовой внутренний продукт увеличился меньше чем на 2% за 8 месяцев, — заявил президент Беларуси.
