Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси

По словам главы государства, рекордно увеличиваются и золотовалютные резервы. Он заметил, что уже даже либералы задают вопрос о том, надо это стране в таком объеме, «и почему мы при таком дефиците валюты, денежных средств замораживаем добровольно имеющиеся у нас резервы».