Правозащитник Шапарин: забирать автомобили нужно у всех пьяных россиян

Также у него конфисковали автомобиль в собственность государства — речь идет про ~Mercedes-Benz CLA 200~. В России его стоимость может доходить до 3−4 млн рублей в зависимости от пробега и состояния. Водитель не согласился с решением об изъятии иномарки и дошел до кассации, но в просьбе ему отказали. Предположительно, свою защиту он построил на том, что изъятие автомобиля серьезно ухудшит его имущественное положение. Однако в суде отметили, что конфискация автомобиля не зависит от условий жизни и материального положения осужденного.