Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси

Лукашенко высказался об инфляции в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сказал про стабильный рост цен в Беларуси. Подробности пишет БелТА.

Глава государства заметил, что важнейшим вопросом в Беларуси является контроль инфляции.

— Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен! — подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, Национальный банк Беларуси вместе с Советом министром предлагает инфляцию на уровне до 7%.

— Значит, надо будет прописать там «до», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства сообщил, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе и по вопросам ценообразования.

— Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. Мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Ранее Белстат сказал о ситуации с яйцами в Беларуси.

Тем временем Минздрав озвучил запреты с 23.00 до 7.00 и новые правила для жилых домов.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

