Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, сказал про стабильный рост цен в Беларуси. Подробности пишет БелТА.
Глава государства заметил, что важнейшим вопросом в Беларуси является контроль инфляции.
— Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен! — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, Национальный банк Беларуси вместе с Советом министром предлагает инфляцию на уровне до 7%.
— Значит, надо будет прописать там «до», — обратил внимание Александр Лукашенко.
Глава государства сообщил, что недавно «допрашивал» первого вице-премьера Николая Снопкова в том числе и по вопросам ценообразования.
— Вы мне докладывали. Вы за это несете персональную ответственность. Мы еще поговорим на эту тему. Нам не надо, как тут некоторые пишут, сдерживать рост цен, еще чего-то. Нужно справедливое ценообразование, чтобы люди могли купить необходимое, — акцентировал внимание президент Беларуси.
