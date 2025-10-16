Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, кто не может продать белорусское сливочное масло с тракторами и комбайнами

Лукашенко сказал, кто не может продать белорусское масло с тракторами.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое проходит во Дворце Независимости, сказал, кто не может продать белорусское масло с тракторами. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства заметил, что тяжело рассуждать о макроматериях в сложившейся ситуации.

— Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим — к ней летят на всех парах. Ну, а вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете, — заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко, обратился к чиновникам и дал им совет вылезать из теплых кресел, автомобилей и начинать смотреть значительно дальше традиционного для Беларуси российского рынка.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше