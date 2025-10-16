Лукашенко сказал, кто не может продать белорусское сливочное масло с тракторами и комбайнами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 октября, в четверг, на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год, которое проходит во Дворце Независимости, сказал, кто не может продать белорусское масло с тракторами. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства заметил, что тяжело рассуждать о макроматериях в сложившейся ситуации.
— Я не могу рассуждать о макроматериях, когда за одним забором уже полыхает война, за другим — к ней летят на всех парах. Ну, а вы масло сливочное с тракторами и комбайнами продать не можете, — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко, обратился к чиновникам и дал им совет вылезать из теплых кресел, автомобилей и начинать смотреть значительно дальше традиционного для Беларуси российского рынка.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про неоднозначную картину в экономике Беларуси.
Тем временем Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси.