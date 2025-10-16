Лукашенко сказал про рост пенсий в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о проектах прогнозных документов на 2026 год в четверг, 16 октября, сказал про рост пенсий в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси обратил внимание на то, что в экономике картина неоднозначная (подробнее мы писали здесь).
— С одной стороны, есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата и общие доходы населения. Дважды в этом году удалось поднять пенсии, — заметил глава государства.
По словам Александра Лукашенко, в Беларуси крепкая национальная валюта. Кроме того, рекордно растут золотовалютные резервы. Вместе с тем есть спад в ряде традиционных отраслей.
— Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются, пока, — заметил президент Беларуси.
Тем временем Лукашенко сказал про стабильный рост цен в Беларуси.
Ранее посол выступил с заявлением о пропавшей гражданке Беларуси в Мьянме: «Вылетела из Бангкока в Янгон».
А еще Нацбанк высказался о широком введении QR-платежей в Беларуси.